Группа зарубежных путешественников находится в Суговушане (ФОТО)

ТЕРТЕР/Trend/ - После поездки в Агдам 35 путешественников из 14 стран отправились в Тертер.

Как сообщает корреспондент Trend, путешественники ознакомились со строительными работами, проводимыми в поселке Суговушан.

Отметим, что началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур расширенной делегации Организации MTP (Most traveled People), одной из четырех всемирно известных сетей путешественников, представляющей 14 стран (США, Великобритания, Германия, Австрия, Италия, Испания, Украина, Россия, Турция, Румыния, Филиппины, Австралия, ЮАР и Сент-Люсия).

Группу возглавляет глава MTP Чарльз Велей, имеющий большой авторитет в мировой туристической элите. Экипаж в течение четырех дней будет передвигаться по автомобильной дороге Агдам-Тертер-Кяльбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Эта поездка имеет исключительное значение для продвижения освобожденных от оккупации территорий в рамках “черного туризма”. За прошедшие два года Карабах и Восточный Зангезур семь раз посетили представители крупнейших международных туристических сетей мира - ETIC, MTP, TCC, Nomadmania, Турецкого клуба путешественников, британского клуба “Piki Reels”. В 2021 году была организована одна поездка, в 2022 году – 4 и в 2023 году – 2. Данная поездка является уже восьмой по счету.

Визит международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур демонстрирует высокий интерес к масштабным строительным и восстановительным работам, проведенным Азербайджаном за короткий срок на освобожденных всего за 44 дня землях.