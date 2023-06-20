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Разрабатывается программа по управлению общественным транспортом - Анар Рзаев

Общество Материалы 20 июня 2023 12:06 (UTC +04:00)
Разрабатывается программа по управлению общественным транспортом - Анар Рзаев

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Совместно с отечественными и зарубежными экспертами разрабатывается программа по управлению общественным транспортом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев на мероприятии, посвященном презентации нового мобильного приложения для безналичных платежей в автобусах.

По его словам, эта программа включает в себя микромобильность.

"Работа в данной области продолжается, дальнейшие решения будут приниматься на научной основе",- добавил он

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