Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)

Общество Материалы 22 июня 2023 17:57 (UTC +04:00)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - 22 июня были объявлены общие результаты победителей, отобранных из числа исполнителей, прошедших во второй тур Международного конкурса мугама, проводимого в рамках VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама".

Как сообщает в четверг Trend, Международный конкурс мугама проводился по категориям "ханенде" и "инструментальное исполнение".

Согласно единогласному мнению жюри, Гран-при конкурса в категории "ханенде" присуждено Мохичехре Шахмуротовой (Узбекистан). Первое место занял Мирали Сарызаде (Азербайджан), второе -Дашгын Кюрчайлы (Азербайджан), третье - Достмурод Негмуродов (Узбекистан).

В категории "инструментальноео исполнение" Гран-при был удостоен Вагиф Тахмазов (Азербайджан). 1-е место в этой категории занял Анар Велизаде (Азербайджан), 2 место - Шохижохан Йориев (Узбекистан), 3 место - Джахандар Микаилов (Азербайджан).

Награды победителям будут вручены на заключительном концерте VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама", который состоится 25 июня в Центре Гейдара Алиева.

Председатель жюри конкурса - ректор Национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими, члены жюри - главный редактор известного музыкального издания Songlines Саймон Бротон (Великобритания), музыкант из Ирака, исполнитель на уде, "Артист ЮНЕСКО за мир" Насир Шамма, создатель и дирижер Государственного камерного оркестра традиционных инструментов "Согдиана" из Узбекистана Фируза Абдурагимова, председатель исследовательской группы по музыке тюркоязычного мира Международного совета по традиционной музыке Абдуллах Акат (Турция).

В конкурсе, помимо исполнителей из Азербайджана, участвовали исполнители из Ирана, Израиля, Узбекистана и Турции, всего 22 человека. За первое место вели борьбу 12 участников в категории "инструментальное исполнение" и 10 - в категории "ханенде". Нашу страну на конкурсе представили 5 исполнителей в категории "инструментальное исполнение" и 4 - в категории "ханенде". Узбекистан проявил большую активность на этом конкурсе. Отбор проводился среди 10 участников, прошедших во второй тур.

Отметим, что VI Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" организован Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджанской Республики при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и Азербайджанской национальной консерватории.

Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости