Объявлены победители VI Международного конкурса мугама (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 июня были объявлены общие результаты победителей, отобранных из числа исполнителей, прошедших во второй тур Международного конкурса мугама, проводимого в рамках VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама".

Как сообщает в четверг Trend, Международный конкурс мугама проводился по категориям "ханенде" и "инструментальное исполнение".

Согласно единогласному мнению жюри, Гран-при конкурса в категории "ханенде" присуждено Мохичехре Шахмуротовой (Узбекистан). Первое место занял Мирали Сарызаде (Азербайджан), второе -Дашгын Кюрчайлы (Азербайджан), третье - Достмурод Негмуродов (Узбекистан).

В категории "инструментальноео исполнение" Гран-при был удостоен Вагиф Тахмазов (Азербайджан). 1-е место в этой категории занял Анар Велизаде (Азербайджан), 2 место - Шохижохан Йориев (Узбекистан), 3 место - Джахандар Микаилов (Азербайджан).

Награды победителям будут вручены на заключительном концерте VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама", который состоится 25 июня в Центре Гейдара Алиева.

Председатель жюри конкурса - ректор Национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими, члены жюри - главный редактор известного музыкального издания Songlines Саймон Бротон (Великобритания), музыкант из Ирака, исполнитель на уде, "Артист ЮНЕСКО за мир" Насир Шамма, создатель и дирижер Государственного камерного оркестра традиционных инструментов "Согдиана" из Узбекистана Фируза Абдурагимова, председатель исследовательской группы по музыке тюркоязычного мира Международного совета по традиционной музыке Абдуллах Акат (Турция).

В конкурсе, помимо исполнителей из Азербайджана, участвовали исполнители из Ирана, Израиля, Узбекистана и Турции, всего 22 человека. За первое место вели борьбу 12 участников в категории "инструментальное исполнение" и 10 - в категории "ханенде". Нашу страну на конкурсе представили 5 исполнителей в категории "инструментальное исполнение" и 4 - в категории "ханенде". Узбекистан проявил большую активность на этом конкурсе. Отбор проводился среди 10 участников, прошедших во второй тур.

Отметим, что VI Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" организован Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджанской Республики при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и Азербайджанской национальной консерватории.