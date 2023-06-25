Военные моряки Азербайджана способны предотвратить любую угрозу - вице-адмирал

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военные моряки способны предотвратить любую угрозу, направленную против суверенитета Азербайджана, как с моря, так и с суши.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал командующий Военно-морскими силами Азербайджанской Республики вице-адмирал Субхан Бакиров.

Он сказал, что помимо поддержания морской охраны, обороны и благоприятного оперативного режима в секторе Каспийского моря, принадлежащем Азербайджану, героизм морского спецназа в ходе 44-дневной Отечественной войны можно охарактеризовать как силу Военно-морского флота Азербайджана.

"Так, 27 сентября 2020 года в ходе боев, начавшихся с контрнаступательной операции, спецназ военно-морского флота, проявив в боях самоотверженность, упорство, стойкость и героизм, принял активное участие в освобождении Зангиланского, Джебраильского, Физулинского, Губадлинского районов и города Шуша. 25 октября 2020 года командующий Военно-морскими силами специального назначения, выступая с видеообращением к Президенту Азербайджана, Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву, сообщил об освобождении Губадлинского района от оккупации.

Отмечу, что в ходе боев 9 наших военнослужащих стали шехидами, 50 получили ранения. Согласно соответствующим распоряжениям Президента, за особые заслуги в Отечественной войне, младшему мичману Залову Фагану Амил оглу, ставшему шехидом посмертно и еще двоим военнослужащим присвоено звание "Герой Отечественной войны", остальные награждены различными орденами и медалями", - добавил Бакиров.