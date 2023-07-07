Цены на лекарства в Азербайджане могут снизиться ввиду местного производства

БАКУ /Trend/ - Основной целью изменений в закон "О лекарственных средствах" является оптимизация цен на рынке лекарственных средств и, в частности, недопущение дальнейшего роста цен на некоторые лекарства.

Об этом, отвечая на вопросы Trend, сказал член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

"Проблема в том, что в последнее время наблюдался как рост цен на ряд лекарств, так и их дефицит. Порой из-за дефицита определенных лекарственных препаратов гражданам приходилось приобретать их на черном рынке. Цель внесения изменнений в закон состоит в том, чтобы легализовать продажу этих лекарств и осуществлять их поставки через аптеки. Само собой разумеется, что это повлияет на цены на лекарства, особенно на те, цены на которые выросли в последние дни. Не исключено, что могут быть определенные сокращения", - добавил он.

Байрамов отметил, что для стабилизации и оптимизации цен на рынке лекарственных препаратов на долгосрочный период, в частности, для их снижения, необходимо организовать местное производство.

"Азербайджан импортирует более 90 процентов лекарственных препаратов, на которые имеется спрос. В конечном итоге это также повлияет на цены. В частности, с братской Турцией можно организовать местное производство. Организация отечественного производства практически может привести к существенному понижению цен на лекарства. В этом направлении идут переговоры. Скорейшее начало местного производства также может улучшить качество лекарств и, в частности, сократить их нехватку", - подчеркнул Байрамов.

Отметим, что Азербайджан импортирует более 95 процентов лекарств. Лекарственные препараты импортируются в основном из России, Турции, Украины, Беларуси и других стран.