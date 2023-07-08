В ГЭЦ Азербайджана прошел экзамен TOEFL iBT

БАКУ /Trend/ - В Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана состоялся экзамен TOEFL iBT.

Как сообщили Trend в субботу в ГЭЦ, в экзамене приняли участие 20 человек, в том числе 1 иностранец.

Участники смогут узнать о результатах экзамена через шесть дней посредством "личного кабинета", созданного на сайте ETS.

Следующий экзамен TOEFL iBT запланирован на 12 июля. Подробная информация о правилах регистрации размещена на сайте ГЭЦ.

Отметим, что TOEFL iBT - это международный тест на знание английского языка, в основном для учебы за рубежом. Экзамен нацелен на проверку навыков чтения, аудирования, письма и разговорного английского.