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В Азербайджане отменено языковое ограничение относительно инструкций по приему лекарств

Общество Материалы 14 июля 2023 12:48 (UTC +04:00)
В Азербайджане отменено языковое ограничение относительно инструкций по приему лекарств

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменяется требование о том, чтобы листки-вкладыши (инструкции) для лекарственных средств были на азербайджанском языке.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправках к закону "О лекарственных средствах", которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Предлагаемая поправка к закону "О лекарственных средствах" предусматривает снятие языкового ограничения. Также предлагается принимать листки-вкладыши на турецком, русском и других языках.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и одобрена в третьем чтении.

Отметим, что сегодня проходит последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса. Повестка дня заседания включает 19 вопросов.

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