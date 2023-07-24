В отношении Губада Ибадоглу избрана мера пресечения в виде ареста

БАКУ /Trend/ - В Наримановском районном суде города Баку состоялся судебный процесс по уголовному делу председателя Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губада Ибадоглу.

Как сообщает в понедельник Trend, на процессе под председательством судьи Вусала Гурбанова в отношении Ибадоглу была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Ему было предъявлено обвинение по статье 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) УК АР.

Министерство внутренних дел Азербайджана на основе информации, поступившей от Министерства внутренних дел Турции, провело оперативные мероприятия против лиц, связанных с организацией FETÖ в Азербайджане. Один из пяти задержанных заявил о своей связи с Ибадоглу. На основании этого заявления в офисе Ибадоглу был проведен обыск, и обнаружены документы, имеющие важное значение для дела, в результате чего Ибадоглу был задержан.