Главный архитектор ИВ Тертера задержан с поличным при получении взятки

БАКУ /Trend/ - Привлечен к уголовной ответственности главный архитектор Исполнительной власти Тертерского района.

Как сообщили Trend во вторник в Генпрокуратуре, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, Тофиг Керимов, занимавший должность главного архитектора – начальника отдела архитектуры и строительства аппарата главы Исполнительной власти Тертерского района, был задержан с поличным при получении от гражданина суммы в размере 25 тысяч манатов из 33 тысяч манатов, которые он требовал за выдачу разрешения на строительство 2-этажного жилого дома на земельном участке в городе Тертер.

В ходе обыска, проведенного в служебном кабинете Керимова, были обнаружены и изъяты доказательства, представляющие важность для дела.

По уголовному делу, возбужденному по данному факту, Тофиг Керимов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса АР, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению других противоправных деяний обвиняемого и привлечению к ответственности других виновных по делу.

Отметим, что минувшим днем Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана провело спецоперацию в Исполнительной власти Джалилабадского района, в ходе которой были задержаны председатель Джалилабадского городского муниципалитета и главный архитектор района.