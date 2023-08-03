В Азербайджан из Беларуси экстрадировано лицо, объявленное в международный розыск

БАКУ /Trend/ - На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана, Генеральной прокуратурой Беларуси было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Гашимова Замига Бейляр оглу в соответствии с Конвенцией от 7 октября 2002 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Как сообщает в четверг Trend, в связи с тем, что в отношении Гашимова были выявлены серьезные подозрения в совершении преступления с использованием служебного положения, он был привлечен Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана в качестве обвиняемого, и объявлен в международный розыск за уклонение от следствия.

3 августа Замиг Гашимов в сопровождении конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Республики Беларусь был доставлен в Азербайджан.