В Азербайджане названа дата проведения экзамена на выявление способностей для поступающих на архитектурный факультет

БАКУ /Trend/ - Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджана проводится экзамен на выявление способностей абитуриентов для поступления на архитектурный факультет по I группе специальностей высших учебных заведений

Как сообщили в пятницу Trend в ГЭЦ, прием заявок на участие в экзамене проводился с 25 по 30 июля. За это время на участие в экзамене было зарегистрировано 324 человека.

Экзамен пройдет 4-5 августа в спортивном комплексе Азербайджанского архитектурно-строительного университета (адрес: город Баку, улица Айны Султановой, 11). Сегодня он будет проходить в две смены, а завтра - в одну.

Абитуриенты должны иметь при себе пропускной лист и оригинал документа, удостоверяющего личность.

Экзамен продлится 3 часа 45 минут. Заявки абитуриентов по результатам экзаменов будут рассмотрены апелляционной комиссией, которая будет работать в Азербайджанском университете архитектуры и строительства с 09:00 до 12:00 6 августа 2023 года.