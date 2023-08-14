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В органах прокуратуры Нахчыванской АР произошли кадровые изменения

Общество Материалы 14 августа 2023 12:38 (UTC +04:00)
В органах прокуратуры Нахчыванской АР произошли кадровые изменения

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Прокурор отдела криминалистики Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Азербайджана Мубариз Багиров освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отдела криминалистики и информационных технологий прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев подписал соответствующий приказ.

Другим приказом Камрана Алиева начальник отдела криминалистики и информационных технологий прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики Агиль Алиев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником следственного отдела прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики.

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