В органах прокуратуры Нахчыванской АР произошли кадровые изменения

БАКУ /Trend/ - Прокурор отдела криминалистики Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Азербайджана Мубариз Багиров освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отдела криминалистики и информационных технологий прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев подписал соответствующий приказ.

Другим приказом Камрана Алиева начальник отдела криминалистики и информационных технологий прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики Агиль Алиев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником следственного отдела прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики.