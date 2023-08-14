В Азербайджане направлено в суд уголовное дело в отношении тренера, обвиняемого в нанесении смертельных травм ребенку

БАКУ /Trend/ - Уголовное дело в отношении тренера Мехмана Халилова, обвиняемого в причинении смертельных травм 7-летнему ребенку, направлено в суд.

Как сообщили в понедельник Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, завершено расследование уголовного дела, возбужденного городской прокуратурой по факту смерти 29 апреля в Сумгайытской городской детской больнице Фарида Бакарова (2016 года рождения).

В ходе предварительного следствия возникли основания для подозрения в том, что причиной смерти стали травмы, причиненные ребенку во время занятий самбо в одной из городских школ Мехманом Халиловым, 1994 года рождения.

На основании собранных доказательств Мехману Халилову было предъявлено обвинение по статьям 120.2.4 (умышленное убийство совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.9 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений, с особой жестокостью, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса АР и на основании решения суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.

Напомним, что в мае 2023 года в городскую прокуратуру поступила информация о смерти в Сумгайытской городской детской больнице Фарида Бакарова, 2016 года рождения. В ходе предварительного расследования возникли основания для подозрения в том, что причиной смерти стали травмы, причиненные ребенку во время занятий самбо в одной из городских школ Мехманом Халиловым, 1994 года рождения. По данному факту в Сумгайытской городской прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 126.3. Мехман Халилов был задержан в качестве подозреваемого лица.