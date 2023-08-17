БАКУ /Trend/ - Завершился футбольный матч между азербайджанской командой «Нефтчи» и турецким клубом «Бешикташ», который состоялся в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как передает Trend, встреча, которая прошла на стадионе «Бешикташ», завершилась победой стамбульской команды со счетом 2:1.

В составе «Нефтчи» на 35-й минуте гол забил Эмин Махмудов. За «Бешикташ» отличились Винсан Абубакар (57-я минута) и Джексон Мулека (72-я минута).

В первом матче в Баку на прошлой неделе «Бешикташ» выиграл со счетом 3:1.

Таким образом, «Нефтчи» завершил участие в Лиге конференций УЕФА.