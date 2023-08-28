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Задержано лицо, предоставившее "информацию" о якобы заложенном в одном из т/ц в Баку взрывном устройстве

Общество Материалы 28 августа 2023 19:52 (UTC +04:00)
Задержано лицо, предоставившее "информацию" о якобы заложенном в одном из т/ц в Баку взрывном устройстве

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В полицию поступила информация о якобы заложенном в торговом центре "Метропарк" в Баку взрывном устройстве.

По информации полученной в понедельник Trend, полиция сразу же приступила к расследованию, в целях безопасности граждане были эвакуированы из здания.

В ходе расследования информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась. Человек, который сообщил о якобы наличии взрывного устройства, был задержан сотрудниками полиции.

В пресс-службе МВД Азербайджана подтвердили данную информацию.

Разбирательство в связи с данным инцидентом продолжается.

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