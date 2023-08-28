Задержано лицо, предоставившее "информацию" о якобы заложенном в одном из т/ц в Баку взрывном устройстве

БАКУ /Trend/ - В полицию поступила информация о якобы заложенном в торговом центре "Метропарк" в Баку взрывном устройстве.

По информации полученной в понедельник Trend, полиция сразу же приступила к расследованию, в целях безопасности граждане были эвакуированы из здания.

В ходе расследования информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась. Человек, который сообщил о якобы наличии взрывного устройства, был задержан сотрудниками полиции.

В пресс-службе МВД Азербайджана подтвердили данную информацию.

Разбирательство в связи с данным инцидентом продолжается.