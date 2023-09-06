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В этом учебном году начнет функционировать школа в Шуше - министр

Общество Материалы 6 сентября 2023 17:11 (UTC +04:00)
В этом учебном году начнет функционировать школа в Шуше - министр

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В этом учебном году начнет функционировать школа в Шуше.

Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ в преддверии начала нового учебного года, сообщает в среду Trend.

"Идет процесс трудоустройства учителей. Школа может начать функционировать со второго полугодия, но не исключено, что это может произойти и раньше", - сказал министр.

Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. На брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.

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