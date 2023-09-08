В Агалы будут переселены еще 25 семей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджан провел жеребьевку среди семей, которые на следующем этапе будут переселены в село Агалы Зангиланского района.

Как сообщили в пятницу Trend в комитете, в мероприятии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Исполнительной власти Зангиланского района, Общественного совета при Государственном комитете.

В жеребьевке приняли участие 25 семей (123 человека). В соответствии с составом семьи, 10 из них обеспечены трехкомнатными, 9 - четырехкомнатными, 6 - пятикомнатными частными жилыми домами. Эти семьи до сих пор проживают в городах Баку и Сумгайыт, а также в местах временного поселения на территории Абшеронского района.

Проведение жеребьевки направлено на обеспечение объективности и прозрачности в размещении вынужденных переселенцев. Представители семей вынужденных переселенцев посредством жеребьевки определяют точный адрес предоставленных им домов.

Участники жеребьевки отметили, что испытывают огромную радость от возвращения в родные края. Они выразили глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за созданные на освобожденных от оккупации территориях условия и проявленную заботу о вынужденных переселенцах.

Семьи, участвовавшие в жеребьевке, в соответствии с графиком, будут отправлены в село Агалы 13 сентября.