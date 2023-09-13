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Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

Общество Материалы 13 сентября 2023 10:30 (UTC +04:00)
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/- Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан наркотических средств весом более 6 килограммов.

Об этом в среду Trend сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

Сообщается, что 12 сентября в 13:00 на территории пограничного отряда "Горадиз" пограничной заставы, расположенной вблизи села Гарагювендикли Имишлинского района, в результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГПС и Государственным таможенным комитетом предотвращена контрабанда марихуаны из Ирана в Азербайджан общим весом 6 килограммов 210 граммов.

По факту продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
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