Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан наркотических средств весом более 6 килограммов.

Об этом в среду Trend сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

Сообщается, что 12 сентября в 13:00 на территории пограничного отряда "Горадиз" пограничной заставы, расположенной вблизи села Гарагювендикли Имишлинского района, в результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГПС и Государственным таможенным комитетом предотвращена контрабанда марихуаны из Ирана в Азербайджан общим весом 6 килограммов 210 граммов.

По факту продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.