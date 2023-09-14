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Этим лицам будет отказано в прохождении службы в органах миграции Азербайджана

Общество Материалы 14 сентября 2023 16:00 (UTC +04:00)
Этим лицам будет отказано в прохождении службы в органах миграции Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - Лицам, не сумевшим успешно пройти испытательный срок в органах миграции, будет отказано в прохождении дальнейшей службы.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в проекте поправок в "Положение о прохождении службы в органах миграции", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, лицо, при неуспешном прохождении испытательного срока и при наличии заключения медицинской комиссии о невозможности исполнения обязанностей по причине длительной (более шести месяцев) болезни, не будет допущено к работе в миграционной службе.

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