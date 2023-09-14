Новый ректор Сумгайытского госуниверситета представлен коллективу (фото)

БАКУ /Trend/ - Руфат Азизов, назначенный ректором Сумгайытского государственного университета (СГУ), 14 сентября был представлен коллективу учреждения.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило министерство науки и образования Азербайджана.

Принявший участие в мероприятии заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов рассказал о текущих задачах, стоящих перед вузом, готовящим кадры по 85 специальностям на двух уровнях высшего образования. Он выразил уверенность, что новоназначенный ректор и коллектив университета справятся с этими задачами. Руфат Азизов в свою очередь отметил, что будут приложены все усилия для максимального раскрытия потенциала вуза.