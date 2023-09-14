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Новый ректор Сумгайытского госуниверситета представлен коллективу (фото)

Общество Материалы 14 сентября 2023 18:03 (UTC +04:00)
Новый ректор Сумгайытского госуниверситета представлен коллективу (фото)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Руфат Азизов, назначенный ректором Сумгайытского государственного университета (СГУ), 14 сентября был представлен коллективу учреждения.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило министерство науки и образования Азербайджана.

Принявший участие в мероприятии заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов рассказал о текущих задачах, стоящих перед вузом, готовящим кадры по 85 специальностям на двух уровнях высшего образования. Он выразил уверенность, что новоназначенный ректор и коллектив университета справятся с этими задачами. Руфат Азизов в свою очередь отметил, что будут приложены все усилия для максимального раскрытия потенциала вуза.

Новый ректор Сумгайытского госуниверситета представлен коллективу (фото)
Новый ректор Сумгайытского госуниверситета представлен коллективу (фото)
Новый ректор Сумгайытского госуниверситета представлен коллективу (фото)
Новый ректор Сумгайытского госуниверситета представлен коллективу (фото)
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