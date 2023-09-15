Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана получает новые полномочия

БАКУ/Trend/ - Тарифы на услуги универсальной почтовой связи будут утверждаться министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О почте", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики "О внесении изменений в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики в связи с совершенствованием регулирования тарифов и платы за услуги в области цифрового развития и транспорта" от 2 сентября 2023 года, тарифы и плата за услуги в области цифрового развития (в том числе почтового) и транспорта должны быть пересмотрены с учетом мнения министерств экономики и финансов Азербайджанской Республики и утверждены министерством цифрового развития и транспорта.

Предлагаемый законопроект в соответствии с этим указом подготовлен с целью утверждения министерством цифрового развития и транспорта тарифов на услуги универсальной почтовой связи.