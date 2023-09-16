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В Азербайджане изменился порядок определения квоты трудовой миграции

Общество Материалы 16 сентября 2023 13:18 (UTC +04:00)
В Азербайджане изменился порядок определения квоты трудовой миграции

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/- Кабинет министров Азербайджанской Республики внес изменения в "Порядок определения квоты трудовой миграции".

Как сообщает в субботу Trend, соответствующий документ подписал премьер-министр Али Асадов.

Изменение касается иностранцев, которых предполагается привлечь к трудовой деятельности на освобожденных территориях Азербайджана.

Государственная миграционная служба до 1 августа каждого года должна предоставлять сведения о количестве иностранцев, привлеченных к трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики и получивших разрешение на работу для занятия оплачиваемой трудовой деятельностью, о странах их происхождения и видах экономической деятельности комиссии, созданной Кабинетом министров из представителей министерства труда и социальной защиты, министерства экономики, министерства иностранных дел, министерства науки и образования, Государственной миграционной Службы и Государственной нефтянной компании.

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