В Азербайджане изменился порядок определения квоты трудовой миграции

БАКУ/Trend/- Кабинет министров Азербайджанской Республики внес изменения в "Порядок определения квоты трудовой миграции".

Как сообщает в субботу Trend, соответствующий документ подписал премьер-министр Али Асадов.

Изменение касается иностранцев, которых предполагается привлечь к трудовой деятельности на освобожденных территориях Азербайджана.

Государственная миграционная служба до 1 августа каждого года должна предоставлять сведения о количестве иностранцев, привлеченных к трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики и получивших разрешение на работу для занятия оплачиваемой трудовой деятельностью, о странах их происхождения и видах экономической деятельности комиссии, созданной Кабинетом министров из представителей министерства труда и социальной защиты, министерства экономики, министерства иностранных дел, министерства науки и образования, Государственной миграционной Службы и Государственной нефтянной компании.