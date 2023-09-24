В Азербайджане завтра ожидаются дожди

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами возможны дожди, ветер северо-восточный, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 16-20° тепла, днем ​​- 21-26° тепла. Атмосферное давление составит 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны ливневые дожди с грозами, град, а в высокогорных районах - снег. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, днем ​​22-27 градусов, ночью 3-8 градусов и днем ​​8-13 градусов.