Одинокие пожилые жители армянского происхождения в Карабахе взяты под врачебный контроль

БАКУ /Trend/ - Оказана первая медицинская помощь одиноким пожилым жителям армянского происхождения в некоторых населенных пунктах в Карабахе, они взяты под врачебный контроль.

Об этом было сказано на очередной встрече в городе Ходжалы ответственного за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, Рамина Мамедова с представителями армянских жителей Карабаха, сообщает в понедельник Trend.

Было предложено создать условия для встречи представителей Международного Комитета Красного Креста с этими лицами, передать их членам семей или в соответствующие медицинские учреждения.

Отметим, что 25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча Рамина Мамедова, ответственного за контакты с армянскими жителями Карабаха, с представителями армянских жителей Карабаха.