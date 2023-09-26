Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанские пожарные потушили пожар в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 26 сентября 2023 21:01 (UTC +04:00)
Азербайджанские пожарные потушили пожар в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, 25 сентября на АЗС близ города Ханкенди в Азербайджане произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром.

В связи с этим 15 пожарных автомобилей специального назначения Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики вместе с экипажем были отправлены сегодня по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди в город Ханкенди для тушения пожара, сообщает Trend.

В результате принятых азербайджанскими пожарными мер огонь потушен.

Напомним, что 25 сентября на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв.

В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

В связи с этим в целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально была отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек.

Азербайджанские пожарные потушили пожар в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пожарные потушили пожар в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пожарные потушили пожар в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пожарные потушили пожар в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пожарные потушили пожар в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пожарные потушили пожар в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пожарные потушили пожар в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пожарные потушили пожар в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пожарные потушили пожар в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пожарные потушили пожар в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пожарные потушили пожар в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пожарные потушили пожар в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пожарные потушили пожар в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пожарные потушили пожар в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости