Руководство и коллектив ЗАО «AzerGold» посетили Парк Победы

БАКУ /Trend/ - В связи с 27 Сентября – Днем памяти руководство и коллектив Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» и его дочерних компаний - ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» и ООО «AzerBlast» посетили в Баку строящийся Парк Победы, передает Trend.

Они возложили цветы к мемориальному камню у входа в парк, являющийся олицетворением славной Победы, одержанной под руководством Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, увековечения светлой памяти наших шехидов, с глубоким уважением почтили память героев, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность нашей страны.