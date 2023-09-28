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На дороге Шуша-Лачин перевернулся бензовоз миротворцев

Общество Материалы 28 сентября 2023 11:00 (UTC +04:00)
На дороге Шуша-Лачин перевернулся бензовоз миротворцев

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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ШУША/Trend/ - Вблизи села Туршсу Шушинского района, на автомобильной дороге Шуша-Лачин, перевернулся бензовоз миротворцев, в результате чего загорелись машины принадлежащие армянским жителям, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

"Силы пожарной части Шушинского района Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана были немедленно привлечены к вызову.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что 8-тонный бензовоз "КАМАЗ", принадлежащий миротворческому контингенту РФ, перевернулся на обочине дороги, в результате чего возник пожар.

В ходе инцидента также произошло возгорание автомобилей марки "Hummer" и "Mercedes", принадлежащих армянским гражданам, которые стояли на обочине дороги.

Пожарные потушили огонь и не дали ему распространиться на прилегающие территории", - говорится в сообщении МЧС Азербайджана.

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