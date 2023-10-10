Уничтожено 95 процентов образцов культурного наследия на освобожденных территориях Азербайджана - замминистра культуры

БАКУ/Trend/ – На освобожденных от оккупации территориях зарегистрировано 705 памятников истории и культуры. Но есть и многочисленные недвижимые объекты культурного наследия историко-археологического назначения, не имеющие государственной регистрации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Саадат Юсифова, в своем выступлении на международной конференции на тему "Жизнеспособные и устойчивые города наследия", проводимой по инициативе Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" совместно с Организацией тюркских государств (ОТГ).

"Государство предприняло все необходимые шаги, но спасти культурное наследие от разрушения не удалось. Причиной тому стала продолжающаяся 30-летняя оккупационная политика Армении против Азербайджана", - заявила замминистра.

С.Юсифова отметила, что в результате мониторинга, проведенного на освобожденных территориях, 95 процентов из более чем 2 600 образцов культурного наследия были уничтожены, подверглись вандализму или присвоены.

"Несмотря на то, что прошло 3 года с момента прекращения фактора оккупации, мониторинги до сих пор не завершены. Причиной этого является массовое минирование территорий Арменией. Понадобятся многие годы и огромные финансовые средства, чтобы очистить эти территории от мин", - добавила С.Юсифова.