ГЭЦ Азербайджана назвал дату вступительного экзамена в связи с поступлением на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет 12 ноября 2023 года вступительный экзамен по продолжению деятельности на государственной службе и занятию должности административного руководителя (тип А).

Как сообщили Trend в ГЭЦ, кандидаты, желающие принять участие в экзаменах, должны создать "Личный кабинет" (те, у кого нет "Личного кабинета") на портале ГЭЦ. С информацией о зачислении средств на денежный счет в "Личном кабинете" посредством различных способов оплаты можно ознакомиться на сайте www.payment.dim.gov.az.

После создания "Личного кабинета" и внесения необходимых средств на счет необходимо зарегистрироваться на интернет-портале ГЭЦ через онлайн услуги - Онлайн-регистрация для участия в тестовом экзамене при поступлении на государственную службу или Продолжение деятельности на государственной службе соответственно. Сумма, уплаченная кандидатами, которые зарегистрировались и не участвовали в экзамене, не возвращается.