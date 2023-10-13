БАКУ/Trend/ – В Азербайджане определяются новые права налоговых органов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики.

Согласно законопроекту, права налоговых органов заключаются в выдаче распоряжения с исполнительным (платежным) документом поставщикам платежных услуг о зачислении задолженности и процентов по налогам, исчисленным в соответствии с законодательством, примененными финансовыми санкциями с расчетных, валютных или иных счетов налогоплательщиков в государственный бюджет, организация получения административных штрафов.