Подготовлен концептуальный проект села Зиланлы Губадлинского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – В соответствии с "I Государственной программой "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" подготовлен концептуальный проект села Зиланлы Губадлинского района, которое будет восстановлено.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Службе реставрации, строительства и управления №1 Восточного Зангезура.

Было отмечено, что проект разработан на основе принципа устойчивого сельского развития.

Отметим, что село расположено в 20 километрах от районного центра Губадлы на территории, где сливаются реки Хакари и Баргюшад, по соседству с селом Агалы Зангиланского района. Общая спроектированная территория села составляет 180 гектаров. На начальном этапе здесь планируется построить 159 домов и расселить 772 человека. Построенные дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными. Предусмотрено, что в дальнейшем в селе будут проживать 2520 человек (630 семей). Согласно проекту, в данный населенный пункт также включены села Кюрд Махмудлу и Селали, расположенные в сельском административно-территориальном округе Зиланлы.