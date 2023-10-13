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Подготовлен концептуальный проект села Зиланлы Губадлинского района (ФОТО)

Общество Материалы 13 октября 2023 17:37 (UTC +04:00)
Подготовлен концептуальный проект села Зиланлы Губадлинского района (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ – В соответствии с "I Государственной программой "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" подготовлен концептуальный проект села Зиланлы Губадлинского района, которое будет восстановлено.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Службе реставрации, строительства и управления №1 Восточного Зангезура.

Было отмечено, что проект разработан на основе принципа устойчивого сельского развития.

Отметим, что село расположено в 20 километрах от районного центра Губадлы на территории, где сливаются реки Хакари и Баргюшад, по соседству с селом Агалы Зангиланского района. Общая спроектированная территория села составляет 180 гектаров. На начальном этапе здесь планируется построить 159 домов и расселить 772 человека. Построенные дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными. Предусмотрено, что в дальнейшем в селе будут проживать 2520 человек (630 семей). Согласно проекту, в данный населенный пункт также включены села Кюрд Махмудлу и Селали, расположенные в сельском административно-территориальном округе Зиланлы.

Подготовлен концептуальный проект села Зиланлы Губадлинского района (ФОТО)
Подготовлен концептуальный проект села Зиланлы Губадлинского района (ФОТО)
Подготовлен концептуальный проект села Зиланлы Губадлинского района (ФОТО)
Подготовлен концептуальный проект села Зиланлы Губадлинского района (ФОТО)
Подготовлен концептуальный проект села Зиланлы Губадлинского района (ФОТО)
Подготовлен концептуальный проект села Зиланлы Губадлинского района (ФОТО)
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