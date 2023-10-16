В Туге, Дашалты и Гадруте будет создана новая инфраструктура

СУГОВУШАН/Trend/ – В настоящее время в Туге, Дашалты и Гадруте разрабатывается проектно-сметная документация инфраструктуры, которая будет создана для удовлетворения первичных потребностей туристов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азада Гусейнова.

По ее словам, на следующем этапе эти работы начнутся и в других районах, пригодных для туризма.

Отметим, что 16 октября Государственное агентство по туризму с участием около 40 представителей местных СМИ организовало медиа-тур в недавно построенный парк отдыха в поселке Суговушан Тертерского района.

Напомним, что фундамент парка отдыха Суговушан был заложен 20 марта 2022 года при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

15 октября Президент Ильхам Алиев в ходе визита в Тертерский район принял участие в открытии парка отдыха в поселке Суговушан, ознакомился с созданной туристической инфраструктурой и работами по благоустройству.