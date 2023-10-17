Ограничивается ввоз ряда пищевых продуктов из Франции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Как известно, согласно статьям 20.3 и 24.5 закона Азербайджанской Республики "О продовольственной безопасности", для ввоза на таможенную территорию Азербайджана продуктов животного происхождения, отнесенных к группе высокого риска, пищевые объекты, занимающиеся производством и переработкой этой продукции, должны быть утверждены Агентством пищевой безопасности Азербайджана на основании заявок ответственных субъектов пищевой сферы.

Об этом Trend сказали в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

В целях обеспечения исполнения соответствующего закона были проведены встречи с представителями компаний, занимающихся импортом в Азербайджан продуктов животного происхождения, отнесенных к группе высокого риска, из ряда государств, в том числе из Франции, им была предоставлена подробная информация о мероприятиях, проводимых в области импорта этих продуктов питания, а также кормов. Однако, несмотря на импорт продукции из Франции в нашу республику с десятков предприятий, а также неоднократные предупреждения, в агентство не поступали соответствующие необходимые заявки от производителей пищевой продукции из этой страны. В связи с этим с 1 ноября 2023 года вводятся ограничения на ввоз в страну продуктов животного происхождения, отнесенных к группе высокого риска, с французских предприятий, не подавших соответствующую заявку.