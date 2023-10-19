Мы тесно сотрудничаем с НПО по защите прав женщин в Азербайджане - представитель ООН

БАКУ /Trend/ - VI Съезд азербайджанских женщин - прекрасная платформа для сотрудничества. Думаю, это мероприятие будет способствовать и нашему сотрудничеству.

Об этом на церемонии открытия VI Съезда азербайджанских женщин 19 октября сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, сообщает в четверг Trend.

Говоря о целях устойчивого развития ООН, В.Андреева отметила, что в Азербайджане ведется соответствующая работа в этом направлении.

"Мы также тесно сотрудничаем с неправительственными организациями (НПО) по защите прав женщин в Азербайджане, борьбой с гендерным насилием, предотвращением ранних браков. Важно обеспечить активное участие женщин в общественной жизни", - добавила В.Андреева.

Подчеркнув важность повышения активности азербайджанских женщин в процессе принятия решений, резидент-координатор ООН отметила их решимость защищать свои права.

По ее словам, образование и повышение занятости молодых девушек являются важными вопросами.

Отметим, что сегодня в Баку проводится VI Съезд азербайджанских женщин, посвященный 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева, положившего начало женскому движению в Азербайджане, а также 25-летию первого съезда женщин независимого Азербайджана.

Съезд собрал около 600 женщин со всех регионов Азербайджана.

В мероприятии также принимают участие депутаты, представители государственных и неправительственных организаций, посольств иностранных государств и международных организаций из всех регионов республики, видные общественно-политические деятели, а также должностные лица Турции, Узбекистана и Таджикистана.

По итогам обсуждений и предложений будет принято решение и озвучено обращение азербайджанских женщин к главе государства.