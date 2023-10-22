Чемпионат Европы по акробатической гимнастике: у азербайджанских спортсменов еще два "золота"

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике завоевали ещё две золотые медали на 31-м чемпионате Европы, который прошел в городе Варна (Болгария), сообщили Trend в воскресенье в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, завоевали золотую медаль в программе балансового упражнения. Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, выступающие в составе мужской пары, удостоены "золота" в программе темпового упражнения.

В активе сборной Азербайджана на 31-м чемпионате Европы по акробатической гимнастике девять наград – семь золотых и две серебряные медали.

Ранее юниорская женская группа в составе Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анахиты Башири завоевала золотую медаль в программе балансового упражнения, "серебро" - в программе темпового упражнения и в многоборье. Агасиф Рагимов и Разия Сеидли заняли первое место в многоборье и в программе темпового упражнения. Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев удостоены "золота" в многоборье и в программе балансового упражнения.