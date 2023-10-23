Планируется создание Института человеческих ресурсов тюркского мира под эгидой ОТГ

БАКУ/Trend/ – 23 октября, в городе Самарканд (Узбекистан) состоялась вторая встреча лиц, ответственных за развитие человеческих ресурсов государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в ОТГ.

Было отмечено, что во встрече приняли участие первый заместитель председателя Агентства по развитию государственных услуг при президенте Узбекистана, руководители структур, ответственных за развитие человеческих ресурсов стран-членов ОТГ, и заместитель генерального секретаря ОТГ.

В ходе встречи, стороны обсудили вопросы совершенствования сотрудничества в области человеческих ресурсов, в том числе сотрудничества между государствами-членами ОТГ в области развития сфер, связанных с молодежью и образованием.

Стороны также обсудили возможность создания по инициативе Турции Института человеческих ресурсов тюркского мира под эгидой ОТГ.

Отметим, что Азербайджан на встрече представляла председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.