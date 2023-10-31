Онлайн-консультирование жителей Агалы будет осуществляться посредством телемедицины (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – Онлайн-консультации жителей Агалы будут проводиться посредством телемедицины.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникациям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Замира Адилова в ходе пресс-конференции, посвященной выставке "Medinex-2023", которая пройдет в Баку.

По ее словам, в Центре здоровья семьи села Агалы с помощью системы телемедицины измеряются артериальное давление, поступление кислорода, триглицерин и сахар в крови пациента, а также получаются изображения сердечного ритма, кожного покрова и глазных яблок. При помощи специального планшета собранные с устройств данные передаются на платформу, где используются при обследовании сердца, легких, почек, селезенки, ЛОР (уха, носа, горла), дерматологических заболеваний, а также щитовидной и поджелудочной желез.

"Работа, проводимая в направлении охраны здоровья населения на освобожденных от оккупации территориях, а также организация медицинских осмотров жителей, переселенных на эти земли, всегда находится в центре внимания TƏBIB.

Как известно, в июне был проведен I Всемирный симпозиум азербайджанских врачей, посвященный 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева. В симпозиуме приняли участие более 120 зарубежных врачей из 13 стран. На выставке "Medinex-2023" также будет организована онлайн-консультация этих врачей с жителями Агалы при помощи возможностей телемедицины", - добавила З.Адилова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!