В Азербайджане для рискованных налогоплательщиков устанавливаются финансовые санкции

БАКУ /Trend/ – Для рискованных налогоплательщиков устанавливаются финансовые санкции в размере до 40 процентов нетоварных операций.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год, который был вынесен сегодня на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, к налогоплательщикам, признанным рискованными налогоплательщиками, будут применяться следующие финансовые санкции:

- в размере 10 процентов от суммы нетоварной операции, совершенной в течение календарного года, если подобное нарушение было допущено впервые;

- в размере 20 процентов от суммы нетоварной операции, если подобное нарушение допущено во второй раз в течение календарного года;

- в размере 40 процентов от суммы нетоварной операции, если подобное нарушение допущено в третий раз в течение календарного года.

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