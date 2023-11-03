Необходим план мер по финансированию ориентированных на результат научно-исследовательских работ - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - В будущем Фонд студенческих образовательных кредитов должен рассмотреть возможность оплаты не только за обучение, но и других расходов, связанных с образованием. Объем средств, выделяемых из государственного бюджета фонду увеличен.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по науке и образованию Бахтияр Алиев во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения и культуры.

Он отметил, что для развития конкурентоспособных производственных сфер необходимо пересмотреть структуру расходования средств.

"Должен быть разработан план мероприятий по финансированию ориентированных на результат научно-исследовательских работ", - добавил председатель комитета.

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