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Депутат парламента Азербайджана предложил снизить пенсионный возраст миноискателей и повысить им зарплату

Общество Материалы 4 ноября 2023 13:12 (UTC +04:00)
Депутат парламента Азербайджана предложил снизить пенсионный возраст миноискателей и повысить им зарплату

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Следует повысить зарплату специалистам, занимающимся разминированием.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил депутат парламента Азербайджана Сиявуш Новрузов на общественных слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Борьба с минной угрозой - влияние взрывчатых веществ на экосистему".

Депутат отметил, что работникам, занимающимся разминированием, необходимо также снизить пенсионный возраст.

"Идет обсуждение бюджета, и мы хотели бы еще раз рассмотреть эти вопросы, чтобы заработную плату данным лицам подняли", - подчеркнул он.

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