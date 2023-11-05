Азербайджанский каратист в пятый раз стал чемпионом мира

БАКУ /Trend/ - В японском городе Мацуяма завершился чемпионат мира по виду асихара-каратэ.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию каратэ Азербайджана, каратисты сборной Азербайджана успешно выступили на соревнованиях. Представитель сборной Муса Мусазаде в пятый раз завоевал титул чемпиона мира, победив всех своих соперников, в категории до 60 кг.

В соревновании среди 14-15-летних спортсменов Вусал Аббасов и Афсар Атакишиев заняли второе место. Фарман Рагимов завершил чемпионат мира на третьем месте.