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Азербайджанские спортсмены примут участие в чемпионате Европы по аэробной гимнастике в Турции

Общество Материалы 14 ноября 2023 13:17 (UTC +04:00)
Азербайджанские спортсмены примут участие в чемпионате Европы по аэробной гимнастике в Турции

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по аэробной гимнастике примут участие в XIII чемпионате Европы, сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

На чемпионате Европы Азербайджан представят Владимир Долматов, Медина Мустафаева, Хадиджа Гулиева, Лейла Бежанова, Арзу Агаева, Сара Алиханлы, Сенем Кязымова и Диляра Гурбанова.

Отметим, что XIII чемпионат Европы по аэробной гимнастике пройдет в Анталье (Турция) 17-19 ноября.

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