Названо число лиц, прибывших на ПМЖ в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Названо число лиц, прибывших на постоянное место жительства в Азербайджан в этом году.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Госкомстат, за 9 месяцев 2023 года министерством внутренних дел и соответствующими структурами Государственной миграционной службы было зарегистрировано 2860 человек, прибывших в Азербайджан на постоянное место жительства, и 1972 человека, уехавших из Азербайджана.

Таким образом, положительное сальдо миграции в Азербайджане составило 888 человек.

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