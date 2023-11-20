Названо число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за последнюю неделю

БАКУ /Trend/ - С 13 по 19 ноября в Азербайджане зарегистрирован 21 случай заражения новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19), 13 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили в понедельник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики, 6 человек с положительным анализом на коронавирус скончались. С начала пандемии в стране выявлено 834 тысячи 135 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 823 тысячи 729 человек прошли лечение и выздоровели, 10 тысяч 367 человек скончались. Число активных больных COVID-19 – 39 человек.

Согласно информации, за последнюю неделю для выявления новых случаев заражения было проведено 3 042 тестов (всего - 7 711 925).

Отметим, что за последнюю неделю не было проведено вакцинации против вируса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!