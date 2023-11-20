В Азербайджане изменился порядок пользования VIP-залами аэропортов

БАКУ /Trend/ - Руководители и сотрудники представительств международных организаций, действующих в Азербайджанской Республике, будут пользоваться VIP-залами на основании уведомления министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, адресованного управляющему делами Президента Азербайджанской Республики, с указанием даты вылета и прилета и номера рейса.

Как сообщает Trend, соответствующее решение принял Кабинет министров.

До сих пор руководители и сотрудники представительств международных организаций, действующих в Азербайджанской Республике, пользовались VIP-залами на основании уведомления Службы протокола Президента Азербайджанской Республики, адресованного управляющему делами Президента Азербайджанской Республики, с указанием даты вылета и прилета и номера рейса.

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