Мексика разработала обширные программы участия женщин в политике - Виктория Ромеро

БАКУ /Trend/ - Мы стремимся к тому, чтобы все люди имели равные права.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала посол Мексики в Азербайджане Виктория Ромеро во время выступления на конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" в Баку.

"Мексика разработала обширные программы участия женщин в политике. Признание гендерного равенства очень важно. Мы были первой страной в мире, которая выдвинула на первый план феминистскую политику и стала образцом для подражания для ряда стран", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (действующего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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