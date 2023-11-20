Программа ООН по населенным пунктам работает над расширением прав и возможностей женщин

БАКУ /Trend/ - Мы принимаем определенные меры для расширения прав и возможностей женщин.

Как сообщает Trend, об этом сказала сотрудник Программы ООН по населенным пунктам Клаудиа Шефкер во время выступления в Баку на конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Женщины - основа устойчивого развития. На ближайшие годы у нас запланирован ряд программ, которые включают в себя расширение прав и возможностей женщин. Во многих странах женщины подвергаются несправедливости при использовании собственности. В связи с этим важна передача им полезной информации", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (действующего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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