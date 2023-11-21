Утверждено соглашение между Азербайджаном и Руандой об освобождении от визовых требований владельцев диппаспортов

БАКУ /Trend/ - Утверждено соглашение между Азербайджаном и Руандой об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Как сообщает Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Соглашение об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Руанда".

После обсуждения документ был вынесен на голосование и утвержден.

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