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Утверждено соглашение между Азербайджаном и Руандой об освобождении от визовых требований владельцев диппаспортов

Общество Материалы 21 ноября 2023 17:52 (UTC +04:00)
Утверждено соглашение между Азербайджаном и Руандой об освобождении от визовых требований владельцев диппаспортов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Утверждено соглашение между Азербайджаном и Руандой об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Как сообщает Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Соглашение об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Руанда".

После обсуждения документ был вынесен на голосование и утвержден.

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