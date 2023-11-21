Сотрудник ИВ Абшеронского района арестован за взяточничество

БАКУ /Trend/ - Арестовано должностное лицо, обвиняемое в выдаче разрешения на строительство в обмен на взятку.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации о незаконных действиях главного советника отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления аппарата главы исполнительной власти Абшеронского района Миргасыма Миришли, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-следственных мероприятий были выявлены серьезные подозрения в получении Миргасымом Миришли в качестве взятки 25 тысяч манатов из 30 тысяч манатов, которые он потребовал от гражданина, обратившегося к нему по поводу выдачи разрешения на проведение строительных работ на земельном участке сельскохозяйственного назначения на территории Абшеронского района, и оказания общего покровительства.

Данное должностное лицо было задержано с поличным при получении от гражданина указанной суммы, в ходе обысков в его служебном помещении и автомобиле были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, представляющие важность для дела.

Миргасыму Миришли было предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса и решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!