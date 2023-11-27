Стало известно о состоянии заразившихся корью школьников в Кюрдамире

БАКУ /Trend/ - Девять учащихся полной средней школы № 1 Кюрдамирского района, заболевших корью, в разные даты обращались в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

Об этом говорится в понедельник в ответе TƏBİB на запрос Trend.

Было отмечено, что 5 из них - девочки, 4 - мальчика. В настоящее время пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, их лечение продолжается в стационарных условиях. Их состояние оценивается как стабильное.

Отметим, что случаи заражения корью выявлены среди учащихся средних школ № 1 сел Атакишили, Сор-Сор, Пирили, Арабгубалы, Шильян и Гарасаккал Кюрдамирского района. Девять учащихся в настоящее время проходят стационарное лечение в больнице, в то время как другие заразившиеся школьники продолжают амбулаторное (домашнее) лечение, их состояние оценивается как стабильное.

Центрально-Аранское региональное управление образования в настоящее время дало соответствующие поручения по данному вопросу общеобразовательным учреждениям, учащимся с симптомами заболевания рекомендовано немедленно обратиться в Кюрдамирскую центральную районную больницу и одновременно пройти вакцинацию против кори, являющимся вирусным заболеванием.

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